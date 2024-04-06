美東4.8地震2011年來最強當地人超有感 威力為花蓮強震1/8000

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（中央社紐約5日綜合外電報導）包括紐約市在內的美國東北部5日早上發生地震，讓很少感受地震威力的當地居民驚嚇。美國地質調查所（USGS）初估地震規模4.8，是這個人口稠密地帶2011年以來最強地震。

美國地質調查所指出，地震發生於美東當地時間5日上午約10時23分（台北時間5日晚間10時23分），位置在紐約市西方約70公里的紐澤西州懷特豪斯站（Whitehouse Station）這處鄉鎮。

華爾街日報指出，從緬因州到維吉尼亞州的居民都明顯感受到搖晃，不過並無傷亡或重大災情傳出。

美國東北部少見地震，因此讓不習慣的人受驚。這場地震震度相對較小且僅持續幾秒鐘，只耽誤一些飛機航班和火車。人們起初感到震驚和困惑，但隨後開始分享表情包和笑話，震動停止後，日常生活幾乎立即恢復。

按美國地質調查所說法，台灣4月3日規模7.2的花蓮地震，威力是美東這場的8000倍。

美國地質調查所地震學家厄爾（Paul Earle）說：「地震在這個地帶不常見，但也不至於意外。這個地震規模相對算比較小。」他說東岸因岩層更堅固，震波可傳播更遠，因此與西岸類似規模的地震相比，東岸感受到震度的州會更多、範圍更大。

美國東岸前次震度較大的地震是2011年在維吉尼亞州，當時發生於華府外圍規模5.9的地震，是美東地區當代最強的地震之一，讓從北卡羅來納到緬因州的人都感受到地震威力。

紐約時報指出，地震當時紐約市的建築物都能感受到震動，驚恐的居民紛紛走到街上。5日全天持續有餘震，其中一次在當地時間晚間約6時的餘震規模達到4。

紐約州的官員表示，地震後聯繫轄區各郡及州內核電設施，除洛克蘭郡（Rockland County）有通報一起瓦斯外洩，其他均無災情通報。

美國地質調查所結構工程師賈斯瓦（Kishor S. Jaiswal）表示，餘震可能持續好幾天甚至一週，不過再發生類似規模地震的可能性很小。

紐澤西州靠近震央的一間雜貨店，當時工作人員以為是一輛卡車撞進樓房；在8公里開外一些馬廄因地面晃動，有馬匹繞著馬場奔馳。

就在地震後幾個小時，曼哈頓的一家訂製T卹的商店就開始販售印有「我在2024年4月5日紐約市的地震倖存」的衣服。（譯者：陳亦偉）1130406