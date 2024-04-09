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美參院領袖支持立法 強迫字節跳動撤資TikTok

2024/4/9 11:15（4/9 11:28 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天呼籲立法，要求TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）從這個1.7億美國人使用的短影音應用程式撤資。

麥康奈表示：「要求受北京影響的實體從TikTok中撤資，完全符合既定的憲法先例，這將開始扭轉對美國兒童構成巨大威脅的趨勢。」

他稱TikTok是「美國最大的戰略競爭對手，正在威脅我們美國土地上數以千萬計美國家庭的安全」。

美國聯邦眾議院3月13日以352票支持、65票反對，超過2/3門檻通過，給予字節跳動約6個月的時間自TikTok撤資，否則將面臨禁令。

聯邦參議院商業委員會主席、民主黨籍的肯特威爾（Maria Cantwell）今天告訴記者，她將與參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參院情報委員會主席華納（Mark Warner）會面，「然後制定關於如何進行的計畫」。

許多議員和拜登政府都說TikTok構成國安威脅，因為中國可以強迫TikTok分享美國用戶個資，儘管TikTok堅稱過去從未分享美國使用者資料，以後也永遠不會。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130409

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