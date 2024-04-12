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首頁 / 國際

3人受困太平洋荒島逾一週 用棕櫚葉拼HELP獲救

2024/4/12 11:43（4/12 12:14 更新）
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3名水手被困在一座太平洋荒島一個多星期，他們在白沙灘上用棕櫚葉拼出「救命」（HELP）字樣後獲救。（圖取自facebook.com/USCGForcesMicronesia）
3名水手被困在一座太平洋荒島一個多星期，他們在白沙灘上用棕櫚葉拼出「救命」（HELP）字樣後獲救。（圖取自facebook.com/USCGForcesMicronesia）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）3名40多歲、經驗豐富的水手被困在一座太平洋荒島一個多星期，他們在白沙灘上用棕櫚葉拼出「救命」（HELP）字樣後，9日被美國海岸防衛隊（US Coast Guard）救出。

法新社報導，這3人3月31日從密克羅尼西亞（Micronesia）普盧瓦特環礁（Polowat Atoll）乘坐機動艇展開航海之旅，後來因為船體受損而受困荒島上。

4月6日美國海岸防衛隊接到求救電話，一名女子表示，她的3個叔叔沒有如期從西太平洋偏遠小島皮克洛特環礁（Pikelot Atoll）回家。

搜救任務協調員賈西亞（Chelsea Garcia）說，水手們在海灘上用棕櫚葉拼出『救命』字樣，這是他們被發現的一個關鍵因素。

搜救飛機機組人員先空投救生包，隔天救援人員再投下一台無線電，水手們透過無線電回覆說他們身體狀況良好，可以取得食物和水，但6公尺長小艇的發動機故障。

美國海岸防衛隊表示，4月9日早上，一艘船救出了3人及其裝備，並將他們送回普盧瓦特環礁。

這並不是第一次有人受困於皮克洛特環礁，2020年8月，同樣有3名密克羅尼西亞水手在此受困，他們在海灘上寫下的巨大SOS字樣，最終被澳洲和美國戰機上的搜救人員發現，讓他們在失聯近3天後獲救。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130412

#美國海岸防衛隊
#美國海岸防衛隊
#密克羅尼西亞
#西太平洋
#法新社
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