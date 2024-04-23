更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》花蓮多起地震研判為4月3日餘震 統帥大樓、富凱大飯店傾斜
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突
首頁 / 國際

加薩走廊南部醫院亂葬崗 當局稱挖出近200具遺體

2024/4/23 07:21（4/23 08:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴勒斯坦醫護人員21日在納瑟醫院挖出遺體。（法新社）
巴勒斯坦醫護人員21日在納瑟醫院挖出遺體。（法新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社甘尤尼斯22日綜合外電報導）加薩走廊（Gaza Strip）民防當局今天表示，過去3天醫護人員在南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）一間醫院，已經挖出約200具被以色列軍隊殺害並埋葬的遺體。

法新社報導，以色列軍方沒有立即對此事發表評論。

加薩走廊民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，民防人員仍在納瑟醫院（Nasser Hospital）內挖掘遺體，從20日以來已挖出近200具遺體。

巴薩爾還說，其中有幾具遺體已經腐爛，辨識身分的過程有難度。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩當局媒體辦公室主任薩瓦塔（Ismail Al-Thawabta）也告訴法新社，他們在納瑟醫院內發現了遭到以色列軍隊殺害的民眾亂葬崗。

今年2月中旬，納瑟醫院一帶爆發激烈戰鬥；3月26日，以色列坦克和裝甲車包圍這間醫院。

以色列與哈瑪斯去年10月開始在加薩走廊爆發戰爭迄今，加薩走廊各地的醫院沒能倖免於戰火。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1130423

影片來源：FRANCE 24 English
#加薩走廊
#以色列
#加薩走廊
#法新社
#哈瑪斯
延伸閱讀
加薩孕婦命喪以軍攻擊 緊急剖腹從子宮接生女嬰尼坦雅胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力約旦河西岸情勢惡化 以軍突襲至少14巴勒斯坦人喪命加薩婦人緊擁5歲姪女遺體啜泣 悲痛鏡頭獲世界新聞攝影獎
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.55