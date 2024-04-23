中美貿易戰催生墨西哥「近岸外包」 學者示警中國繞後門風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中美貿易戰背景下，中國企業掀起墨西哥設廠潮，「近岸外包」讓中國製造搖身一變成為墨國製造，避免商品被徵稅或制裁，成為通往美國市場的一道巧妙後門；但墨國學者呼籲，「近岸外包」更需注意「安全外包」。

英國廣播公司（BBC）中文網22日報導，許多中國公司近年搬到墨西哥北部的工業園區；墨西哥工業園區協會更稱，墨西哥在2027年前的所有待建土地已被買走，墨西哥商界形容這種情況為「近岸外包」（nearshoring）。

「近岸外包」讓墨西哥變成通往美國的一道巧妙後門，是當前超級大國貿易戰的一部分，令墨西哥處於優勢。

中國企業在墨西哥園區設廠，除生產線更接近美國市場可節省運費，更重要的是產品被視為百分百的墨西哥產品，這意味著中國企業可以在美中兩國持續的貿易戰中，避掉美國對中國商品徵收關稅和制裁。

報導採訪了在墨西哥北部蒙特雷市（Monterrey）設立了大型廠房的敏華家具，這家中企自2022年起在當地僱用了450名員工，製造的躺椅和沙發全是100%「墨西哥製造」，銷往美國的大型連鎖商店。

敏華公司管理層表示，遷至墨西哥具有經濟和物流意義，希望墨國的產量提高3倍甚至4倍，未來幾年內可能將員工人數增加到1200多人，並在工廠增設新的生產線。

但對於中國的投資，有聲音敦促墨西哥謹慎對待，不要捲入中美之間的地緣政治鬥爭。

墨西哥國立自治大學（National Autonomous University）中墨研究中心學者杜塞爾（Enrique Dussel）說，「老富豪美國與新富豪中國之間存在問題。墨西哥歷屆和現屆政府都沒有針對這種新的三角關係制定戰略」。

杜塞爾認為，近岸外包應該更強調「安全外包」（security-shoring）。他說在美中關係中，華盛頓將國家安全置於所有其他因素之上，墨西哥必須警惕被夾在中間。

他說，在美中關係難改善的局勢下，墨西哥向中國豎起歡迎的大牌子，「你不需要博士學位也能知道，從中期來看，這對美墨雙邊關係不會有什麼好結果」。

墨西哥前經濟部副部長貝克（Juan Carlos Baker Pineda）則樂觀看待，認為在哥倫比亞、越南和哥斯大黎加等國也有同樣關於美中關係的討論，因此需要確保墨西哥能長期保持並利用這種趨勢。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130423