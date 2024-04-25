西藏流亡政府：與中方有後門對話

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（中央社記者林行健達蘭薩拉25日專電）「藏人行政中央」（CTA）司政邊巴次仁（Penpa Tsering）會見媒體參訪團時透露，藏人行政中央與中方仍有後門對話，但不期待短期內會有成果。

藏人行政中央即西藏流亡政府，設於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala，司政即藏人行政中央領導人。

邊巴次仁（Penpa Tsering）昨天在內閣秘書處會見這支5人媒體參訪團時說，他的特使與中方人員在過去兩年間，有過數次非正式的後門對話，但達蘭薩拉對可能的結果並未抱持太高的期望。

自2002年起，達蘭薩拉與中國政府曾有過9輪的對話，但北京於2008年以西藏謀求獨立為由，停止「藏中和談籌備小組」接觸，2010年也中斷了與藏人精神領袖達賴喇嘛之間的對話。

談話中，邊巴次仁呼籲世界各國以「非暴力」方式改變行為武斷的中國，包括避免與中國經商，讓中國無法用賺來的錢提升力量，用來壓迫周邊國家。

邊巴次仁感嘆：「許多國家抱怨惡龍霸凌，然而，是誰養肥了這條惡龍？」

另一方面，藏人行政中央新聞部長諾增卓瑪（Norzin Dolma）也在另一個場合證實，達蘭薩拉與中方有過多次非正式的秘密對話，其中一些是以視訊方式進行，但不確定是否會有實質的成果。

諾增卓瑪也提到，在中國的藏人正在受到壓迫，一舉一動都受到監視，中共以連坐處罰留在西藏的親人的方式，讓流亡海外的藏人噤聲。（編輯：高照芬）1130425