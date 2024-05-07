Met Gala場內星光熠熠 場外反戰示威聲隆隆

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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）會場附近今天出現集會活動，抗議以色列在巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）戰爭，警方表示已逮捕多名抗議人士。

法新社報導，其中一個集會地點在哥倫比亞大學（Columbia University）校門口，示威人士接著在曼哈頓（Manhattan）大街遊行，並在警察允許範圍內抵達最靠近「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala會場附近。

Met Gala是替大都會藝術博物館服裝學院（Metropolitan Museum of Art's Costume Institute）舉辦的大型募款活動，每年吸引大批名人、時裝設計師和媒體關注。

Met Gala會場附近聚集的數百名抗議人士當中有多少人被捕，目前不得而知。法新社採訪團隊證實有好幾個，紐約「每日新聞」（New York Daily News）則報導有十多人，原因是他們無視警方交通管制。

今天的抗議活動，似與震撼哥大校園的示威行動無關。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列，據法新社依以色列官方資料彙整的數據顯示，有超過1170人喪生，其中多為平民。哈瑪斯同時擄走250名人質，以方估計迄今仍有128人遭關押在加薩，其中35人已罹難。

以色列在遇襲後矢言殲滅哈瑪斯，進而對哈瑪斯控制的加薩發動報復性攻勢。當地衛生部門表示，以軍的行動迄今造成至少3萬4735人喪生，其中多數為婦孺。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130507