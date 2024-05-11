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恢復交流 中國軍官下週訪日參觀自衛隊基地

2024/5/11 20:21
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（中央社台北11日電）中國20名解放軍校級軍官下週將訪日與自衛隊軍官交流，並參觀航空及海上自衛隊基地。這項軍官交流活動一度在疫情期間中斷，至2023年7月日方代表訪中重啟，但因核處理水議題影響，當年9月再度中斷。

日本共同社今天報導，日本智庫「笹川和平財團」宣布，5月14至20日在日本舉行自衛隊與中國軍隊校級軍官交流活動，20名解放軍校級軍官將訪日，行程包括參觀防衛省，以及航空及海上自衛隊分別位於愛知縣和京都的基地。

報導指出，這項交流活動在COVID-19疫情期間中斷3年後，2023年7月重啟，當時日本自衛隊代表團訪問了中國，但中方取消原定9月的訪日安排，可能受到福島第一核電廠排放核處理水的影響而取消。

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據星島網今天報導，人民網曾在2019年報導，日本「自衛隊校級軍官訪中團」和「中國人民解放軍校級軍官訪日團」每年一次訪問對方國家，時間均為10天左右。每次日方約有10到15名校級軍官參加，中國方面則為15到20名左右。

據了解，上述交流項目以日本笹川和平財團與中國國際戰略學會為主辦方，交流始於2001年，不過2012年因日本將釣魚台「國有化」，導致雙方關係緊張，交流一度中斷，直到2018年才恢復；但因疫情影響，雙方暫停實體舉行，直至2023年7月才恢復；不過當年9月再度中斷。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130511

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