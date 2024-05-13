國際特赦組織：中國打壓海外留學生危及自由交流

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）國際特赦組織（Amnesty International）今天表示，中國正在打壓從事政治活動的留學海外公民，有些學生還通報說，位於中國的家人遭到騷擾。

法新社報導，中國當局容不下政治異議，常利用精密的科技工具和恫嚇手段來打壓國內示威者和維權人士。

國際特赦組織發布報告說，中國政府打壓政治行動主義正以「跨國鎮壓」的形式日漸擴展到海外。這份報告引述在8個歐洲與北美洲國家留學的數十名學生訪談內容。

國際特赦組織指出，有海外學生通報，他們參加紀念1989年天安門廣場血腥鎮壓事件等國外活動後，位於中國的家人就受到威脅。

國際特赦組織提到，這些海外學生的家人所受威脅包括「撤銷護照、讓他們失業、阻擋他們升遷和領取退休福利，甚至限制他們的人身自由」。

學生們還說，他們被禁止於中國社群應用程式（App）發文，且受到監控，而這類應用程式往往是他們跟家人聯繫的唯一方式，因為中國設有網路防火牆。

一位學生告訴國際特赦組織，警方把「他與家人的微信（WeChat）網路對話紀錄」拿給他父母看。

學生們指出，他們在課堂和社交互動上主動自我審查，但無孔不入的被監視感導致他們出現心理問題，「從壓力、創傷到妄想、抑鬱都有」。

一名學生告訴國際特赦組織：「我真的很想發表論文…但我很擔心，所以選擇不發表。」

中國尚未對這份報告作出回應。但北京當局曾否認打壓海外公民的說法，堅稱中國尊重其他國家主權，任何警務活動都符合法律規定。

美國研究組織「自由之家」（Freedom House）去年公布的報告發現，從2014年以來，中國要為數以百件「跨國鎮壓」案例負責，包括企圖施壓其他國家強制遣返維吾爾人。

國際特赦組織表示，北京當局打壓海外學生，「在西歐和北美的大學校園製造『恐懼氛圍』，對學生的人權造成負面影響」。

國際特赦組織中國事務部門主任布魯克斯（Sarah Brooks）說道：「中國跨國鎮壓的影響，對學術自由核心的思想自由交流構成嚴重威脅。」（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1130513