日中韓峰會共同宣言草案曝光 中國態度仍是變數

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本、中國及南韓將於27日舉行睽違4年多的3國領袖會談，並預計通過共同宣言。根據日媒披露的草案內容包括北韓問題及反對「片面改變現狀的嘗試」等，但中國態度仍是變數。

日本讀賣新聞報導，日中韓領袖會談自2019年12月在中國成都舉行以來即告中斷，時隔約4年多後，今年5月27日將在南韓首爾再度登場，目前已知道會中將通過的共同宣言草案內容。

共同宣言預計配合27日登場的領袖會談對外公布，目前正由日中韓3方事務層級人員進行最後磋商。不過，中國方面對北韓問題及反對「片面改變現狀的嘗試」等措詞有所反彈，所以3方協調也有可能面臨困難。

根據目前得知的共同宣言草案內容重點，面對北韓加速研發核武器及彈道飛彈，3國領袖將強調「維持朝鮮半島與東北亞的和平與穩定，是我們共同的利益及責任」，並主張「朝鮮半島完全非核化是我們的共同目標」。

為實現朝鮮半島完全非核化等目標，除了對話與外交，日中韓3國也將強調履行聯合國安理會所做有關北韓決議的重要性。3國領袖也將要求立即解決包括北韓綁架日本人等問題。

共同宣言屆時除確認「參與基於法治的國際秩序」外，也將明載反對「藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」。

有關3國合作，將以強化6大領域作為目標展開協商，這6大領域包括「人際交流」、「可持續發展及氣候變遷」、「經濟合作及貿易」、「公共衛生及高齡化社會」、「科學技術及數位化」，及「災害救援」。

特別是在「經濟合作及貿易」這個領域，3國領袖將強調在維持及強化公開公正的國際經濟秩序方面「負有共同責任」。

日中韓3國間2022年貿易量為7700億美元，此次將在共同宣言中訂出未來幾年內增加到1兆美元的目標。

另外，共同宣言也將載明朝簽訂日中韓自由貿易協定（FTA）加速談判。為推動3國合作，共同宣言還將宣示有必要定期舉行3國領袖會談及部長級會議。（譯者：黃名璽）1130525