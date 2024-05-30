北韓時隔13天射彈 日本研判落在專屬經濟區外

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本防衛省指出，北韓今天上午從內陸地區朝東北方發射數枚彈道飛彈，研判均已落在日本專屬經濟區（EEZ）外，並推估其中1枚飛彈最高飛行高度約100公里，飛行距離逾350公里。

朝日電視台報導，防衛省也說明，目前未傳出有機船受害。日本首相岸田文雄今天上午在官邸表示，「北韓發射彈道飛彈違反聯合國安全理事會相關決議，（日方）對此強烈譴責」。岸田也已指示相關部會持續蒐集情報與警戒監視等，並與美國及南韓合作。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部今天表示，北韓今天清晨6時14分許從平壤順安一帶向朝鮮半島東部海域發射了十幾枚疑似短程彈道飛彈。

報導指出，這些飛彈在飛行350多公里後落入東海（日本海），射程範圍足以覆蓋首爾、大田等大城市以及清州、水原、原州、瑞山等主要空軍基地所在地。從飛行距離等資訊來看，北韓發射的可能是超大型多管火箭砲KN-25。

韓聯社提到，這是北韓自5月17日時隔13天再度發射彈道飛彈，距離5月27日發射軍事偵察衛星失敗僅3天。此外，北韓從5月28日起空飄「垃圾氣球」到南韓境內，採取多種手段示威。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130530