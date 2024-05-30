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民主黨擬線上唱名提名拜登 因應俄亥俄州截止日

2024/5/30 09:59
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）為解決俄亥俄州8月初提名截止問題，民主黨全國代表大會將透過線上方式唱名表決，提前通過現任總統拜登為今年11月總統大選民主黨候選人。

民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）原定8月19日至22日舉行，會中將產生民主黨總統候選人。而俄亥俄州規定，8月7日前未提名者，候選人將無法登上選票讓選民勾選。

線上唱名表決程序為權宜之計，將讓拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）獲得民主黨正式提名，這與2020年採取程序非常相似，當時民主黨全國代表大會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而改為線上舉行。

民主黨全國代表大會昨天並未透露何時進行線上唱名表決，但預計將在民主黨全國委員會的規則和章程委員會6月4日就修改唱名程序進行投票表決後的數週內舉行。

拜登名字將出現在俄亥俄州和所有50州的選票上，俄亥俄州共和黨人也同意這一點。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130530

#民主黨
#俄亥俄州
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