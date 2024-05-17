美政府提案大麻危害降級 可能為拜登選情加分

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統拜登政府今天正式提議，重新將大麻歸類為危險性較低的藥物，這項歷史性改變將使聯邦政策更貼近社會輿論。

法新社報導，拜登在影片聲明中說：「沒人應該只因使用或持有大麻就坐牢，就這麼簡單。」

他說：「太多人的生活因為大麻問題未獲妥當處理而陷入混亂，我致力於矯正這些錯誤。」

大麻自1970年以來就依「管制藥品法」（Controlled Substances Act）被歸為「第一級藥物」，與海洛因、搖頭丸、迷幻藥同級，意味著這些藥物被視為缺乏公認醫療用途，且很有可能被濫用。

但在政府提議下，大麻將改列第3級藥物，與K他命、含可待因的止痛藥同級，形成藥物依賴的可能性被評估為中度到低度。

大麻不會因此合法，但聯邦機關逮捕相關人數可能會減少。

拜登政府今年4月底提議重新分級大麻，司法部今天正式啟動程序。

這些程序包括徵求大眾意見，也可能舉行法官主持的聽證會。在程序完成之前，大麻仍屬於管制物質。

拜登於2022年展開聯邦層級的大麻政策檢討，是第一位這麼做的美國總統。

拜登很可能於今年11月總統大選與共和黨籍前總統川普再度對決，一般認為大麻議題可望為拜登加分，尤其是拜登較難爭取到的年輕族群選票。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，88%的美國人認為大麻應可合法用於醫療或消遣，只有11%認為完全不應合法。

大麻現今在美國已是一項規模達數十億美元的產業，超過半數的州將消遣和醫療用大麻視為合法，包括加州和紐約州。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1130517