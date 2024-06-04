大馬社運人士談六四事件 公布真相促成轉型正義

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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）今天是六四35週年，大馬社運人士黃彥鉻說，「六四事件」對中共是無法開啟的「潘朵拉的盒子」，如果公布真相無異承認執政污點，擔心民間再現要求改變聲浪而一發而不可收拾。

馬大新青年（University of Malaya Association of New Youth，UMANY)前主席、馬來西亞人民之聲（SUARAM）前案件管理和倡議協調員黃彥鉻（Wong Yan Ke）今天接受中央社專訪說，大馬很多人迄今仍知曉這段歷史，當年台灣、香港媒體都大篇幅報導，他們的父母輩對「六四事件」知之甚詳，若有關注民主自由或香港與台灣局勢的年輕朋友，也會了解事情始末。

他表示，大馬民間雖可能不如台灣或香港有大型聲援運動或公民參與，但相信馬來西亞的民間都知道「六四事件」。

對於「六四事件」，黃彥鉻認為，目前最重要的事情是要正視問題與公布真相，雖然這都是轉型正義的一部分，遺憾的是卻無法寫入歷史，中共政權也不想這麼做，畢竟中共不會承認這是他們執政上的污點。

黃彥鉻以身為社運人士為例，說明最希望找出「六四事件」真相，公布當年到底是誰下達派遣軍隊虐殺民眾、鎮壓社會運動與學生運動的命令，中共殺害手無寸鐵的人民，「國家是要負起責任的」。

他說：「當你正視這個課題的時候，傷口才可以癒合。」

黃彥鉻認為，中共遲遲未能開啟「六四事件」天安門真相的潘朵拉盒子，就是顧慮萬一真相公布無異承認中共政權是有殺人的，另也擔心民間意識到人民是有反抗的權利，要求政權做出改變或轉型。

他表示，中共政權是一個獨裁者或威權政體，甚至想成為一個世界強權國家，肯定不會也不想承認「六四事件」，尤其，在當前的數位化時代潮流中，各種資訊透過網路串流進入了後真相時代，「大家只想聽到他們認為的真相」。

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他分析，中共成功操控輿論，或許有些人可能認為「六四事件」是陰謀論，反讓部分人質疑當年是否曾經發生「六四事件」，這在後真相時代中是比較危險的事情，中共不願承認過失，而是非常可怕地想嘗試改寫歷史，「中共政權的確有做到一些所想要達成的目的」。

1989年6月4日，中共軍隊在北京天安門廣場鎮壓爭取政治及經濟改革的學生運動，導致許多學生、民眾死亡，部分人士逃亡海外。（編輯：韋樞）1130604