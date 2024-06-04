菲律賓否認槍指中國海警 控中方搶南海空投物資

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（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓軍方今天否認中國媒體報導菲國日前在南海空投補給時，菲方人員槍指中國海警。菲方說，中國海警當時距擱淺軍艦非常近，還搶奪菲國物資，艦上人員持槍只是為了自衛。

中國環球電視網（CGTN）2日公布2段中國海警提供影片，其中一段影片指菲律賓於5月19日對擱淺在仁愛暗沙的軍艦空投補給時，「中國海警依法依規應對」，但至少2名菲律賓艦上人員持步槍在甲板上活動，並「用手、用槍指著中國海警的方向」。

另一段影片顯示中國海警在仁愛暗沙附近海域清理海上漂浮的垃圾，一名海警撿起一個飲料瓶，瓶上標有「出口至菲律賓」等英文字樣。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給。

菲律賓武裝部隊今天舉行記者會，菲國海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Trinidad）播放5月19日拍攝影片，指當天菲方空投物資給馬德雷山號人員，艦上人員搭乘橡皮艇前往回收投放到海面上的包裹時，2艘中國海警剛性充氣船（RIB）突然出現，奪走其中一包補給物資。

崔尼代說：「當他們（中國海警）看到（包裹裡）只是食物時，他們把它扔回海中。」

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，菲律賓與中國的南海主權紛爭不斷升級。

因馬德雷山號25年來逐漸鏽蝕，菲方計劃加固補強這艘擱淺軍艦，或在仁愛暗沙興建永久性設施；北京則持續阻撓菲國運送補給物資，指控菲方試圖運送建材，以加固這艘老舊軍艦。

記者會上也展示菲方空投的物資照片。崔尼代說，中國海警在仁愛暗沙附近撿拾的垃圾，其實是中方扔回海中的菲國補給物資。

他表示，這場記者會揭穿中國解放軍在網路上散布的所有言論或影片，「這是資訊戰的一部分，是一場敘事戰」。

出席記者會的菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）說，菲律賓於5月19日空投補給仁愛暗沙擱淺軍艦，共進行4架次空投，後來成功回收其中3個包裹。不幸的是，第2架次空投的包裹遭中國海警截獲。

他表示，中方「沒收我們物資的行為是非法的。我們已經向（菲律賓）國防部報告，我們已向外交部提供資訊，現在由外交部決定是否對中國海警這項非法行為提出抗議」。

至於中方指控菲律賓軍人用槍指向中國海警，布勞納說：「我們否認我們的任何士兵故意用槍指著剛性充氣船上的任何中國人，但我們不否認他們（菲國軍人）攜帶武器的事實。」

他表示，馬德雷山號是服役中的菲律賓海軍艦艇，艦上人員必須自衛，因此他們有權持有武器，「我們有權保護自己免受任何武裝攻擊或外部攻擊」。

布勞納說，針對中方挑釁行徑，「想像一下，你在自己的房子裡，然後竊賊進來，開始偷你的東西，你會怎麼做？」

他表示，中國海警當時距馬德雷山號僅5到10公尺，「從我們士兵的角度來看，（中國海警）這項行動構成危險與威脅」。菲國軍人對此提高警戒，持槍「只是準備自我防衛，以防萬一任何事情發生」。（編輯：張芷瑄）1130604

菲律賓武裝部隊4日舉行記者會，展示遭中國海警在仁愛暗沙附近搶奪並扔回海中後，菲國軍人回收的空投補給物資。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年6月4日

菲律賓武裝部隊4日舉行記者會。菲國海軍南海事務發言人崔尼代說，中國海警在仁愛暗沙附近撿拾的垃圾，是中方扔回海中的菲國補給物資。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年6月4日