澤倫斯基對中國態度改變 分析：意識到拉攏北京無意義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日指責中國配合俄羅斯破壞和平高峰會，對中國態度大轉向；分析認為，澤倫斯基終於意識到中俄同陣線，繼續拉攏北京已經毫無意義。

這場討論俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的峰會，將於15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開。

美國之音今天報導，澤倫斯基2日在新加坡出席香格里拉對話會議時，公開批評中國施壓其他國家抵制15日和16日在瑞士舉行的烏克蘭和平高峰會。指俄羅斯正在利用中國的影響力和中國外交官，竭盡全力破壞這次峰會。

他還說，令人遺憾，中國這樣一個獨立的大國已成為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）手中的工具。

中國外交部上週宣布，中方將不參加這場和平高峰會，理由是峰會未能滿足中方要求的與會條件，即俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論。中國外交部長王毅4日表示，能否參加，怎麼參加，中國將根據自身的立場做出自主的決定。

華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）大戰略計畫主任、紐約市立大學榮譽退休教授梅農（Rajan Menon）對美國之音表示，澤倫斯基之所以如此坦率地批評中國，因為他已經意識到繼續拉攏北京已經沒有意義。

梅農說，澤倫斯基的批評反映了他的信念，即中國積極試圖協助俄羅斯的戰爭努力（儘管不是主要武器），並試圖說服全球南方國家不參加和平峰會，因此繼續拉攏北京已經毫無意義。

梅農另認為，就算中國出席瑞士的和平高峰會，影響也會微乎其微，因為中國已經與俄羅斯結盟，如果出席烏克蘭和平峰會也將扮演一個孤獨的角色，對會議結果的影響也微乎其微。

捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任楊雅嚳（Jakub Janda）表示，中國是俄羅斯在烏克蘭戰爭罪行的主要贊助者和支持者，但中國一直在說謊。

楊雅嚳指出，如果中國願意，它可以迅速阻止俄羅斯在烏克蘭的戰爭，因為俄羅斯目前完全依賴中國的資金和支持。另中國透過試圖說服其他國家不參加烏克蘭和平高峰會，可以表明它重視與莫斯科的特殊關係。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1130605