烏克蘭和平峰會將登場 中國否認阻撓他國參加

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（中央社記者周慧盈北京3日電）烏克蘭總統澤倫斯基指責中國協助俄羅斯破壞即將由瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會。中國外交部今天否認為此向他國施壓，並說「搞霸權主義和強權政治不是中國的外交風格」。

外電報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2日在新加坡香格里拉安全論壇一場記者會表示，預定本月中旬在瑞士舉行的和平峰會等外交途徑是結束俄烏戰爭的最佳方式。他對中國不出席峰會表達失望，並指北京正極力鼓吹其他國家不要參加。

對於澤倫斯基的指控，據澎湃新聞等陸媒，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應稱，「搞霸權主義和強權政治不是中國的外交風格，完全不存在向別國施壓的情況」。

至於中國不參加這場和平峰會的原因，毛寧重申，中方反覆強調和會應當具備「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」3個要素，中方難以參會正是認為本次會議恐怕還無法實現這3點。

毛寧強調，「中方對於召開和平會議的立場是公平、公正的，不針對任何一方，當然也不針對此次峰會。中方是否參會完全基於自身對會議的判斷，相信有關各方能夠理解中方立場」。

澤倫斯基當天在記者會還表示，「令人遺憾的是中國這樣一個獨立而且強大的大國淪為（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin ）手中的工具是很不幸的」。

俄羅斯2022年2月發動針對烏克蘭的侵略戰爭。美國及其盟友強烈譴責莫斯科並予以嚴厲制裁，北京則未作出譴責或制裁，並擴大了與俄羅斯的經貿合作關係。（編輯：張淑伶）1130603