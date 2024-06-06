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北約秘書長：沒有對烏克蘭派兵計畫

2024/6/6 20:38（6/6 21:19 更新）
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北約秘書長史托騰柏格。（Peter David Josek/Pool via REUTERS）
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（中央社赫爾辛基6日綜合外電報導）在俄羅斯入侵烏克蘭後，北大西洋公約組織（NATO）諸多成員國相繼對基輔提供軍援，秘書長史托騰柏格今天表示，北約沒有在烏國部署軍隊的計畫。

綜合法新社與路透社報導，史托騰柏格

史托騰柏格小檔案

出生：1959年3月16日

經歷：北大西洋公約組織秘書長、挪威首相、挪威工黨領袖

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（Jens Stoltenberg）訪芬蘭期間表示：「北約沒有對烏克蘭部署軍隊的計畫。」他並說，北約正尋求「長期財政承諾，以確保不管需要多久的時間，我們都會支持烏克蘭」。

他訪芬蘭期間另指出，西方盟邦應確保軍援烏克蘭不再出現缺口，並說烏克蘭需要北約盟邦「說話算話和說到做到」。

史托騰柏格與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）召開聯合記者會時表示：「針對軍援烏克蘭，過去數月已經出現若干缺口和延遲。我們必須確保這不會再發生。」（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1130606

#北約
#烏克蘭
#史托騰柏格
史托騰柏格
軍援烏克蘭 北約秘書長促盟邦每年至少挹注1.4兆美同意援烏武器攻俄邊境 澤倫斯基讚許
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