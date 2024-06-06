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諾曼第登陸80週年 拜登稱美國「不會背棄」烏克蘭

2024/6/6 22:11
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（中央社法國寇維爾蘇梅6日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天在諾曼第登陸80週年紀念活動中表示，美國將「不會背棄」烏克蘭。烏國至今已對抗入侵的俄羅斯部隊超過兩年，烏克蘭總統澤倫斯基則在活動中呼籲各國實現「真正的團結」。

法新社報導，拜登說道：「我們不會背棄烏克蘭，因為如果我們這麼做，烏克蘭將被征服，而事情不會就此結束。」

拜登說，「烏克蘭的鄰國會受到威脅，整個歐洲都將受到威脅。」他還稱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是個「一心想稱霸的暴君」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則呼籲各國像當年盟軍一同保衛「歐洲的自由」時一樣，實現「真正的團結」。

在今天舉行的諾曼第登陸週年紀念活動中，烏克蘭對抗俄國入侵的戰鬥成為焦點，許多領導人也將這兩者相提並論。

澤倫斯基今天在社群媒體平台X發文寫道：「盟軍過去捍衛了歐洲的自由，如今烏克蘭亦如是。當時團結取得勝利，如今真正的團結也將取得勝利。」

他表示，他和夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）很榮幸能參與今天的「特別活動」，他還說，他希望強化自己的國家，並促進「所有尊重人文價值和生命的人」之間的團結。

他寫道：「這個事件和這個日子提醒人們在追求自由和民主過程中所展現的勇氣和決心。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130606

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