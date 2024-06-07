馬克宏紀念「紅色貝雷帽」空降特勤團 自我犧牲成就諾曼第登陸

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（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）紀念諾曼第登陸80週年，法國總統馬克宏第一站獻給空降特勤團博物館與下士布耶達紀念碑。頭戴「紅色貝雷帽」的空降特勤團英雄，在這場史上最大兩棲作戰中較鮮為人知，他們以自我犧牲為盟軍登陸爭取時間，最終獲勝。

諾曼第登陸80週年國際紀念活動今天登場，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日就正式展開紀念活動。

但他首先並非造訪北邊諾曼第（Normandie），而是西北角莫比昂省（Morbihan）的空降特勤團（SAS）紀念博物館，並在下士布耶達（Émile Bouétard）紀念碑前致意。

1944年6月6日諾曼第登陸，正式打響大君主作戰（Operation Overlord），拉開盟軍二戰期間成功奪回德占西歐軍事行動的序幕。

然而在大君主作戰最初，有群士兵被多數人遺忘在歷史的長流中。他們沒有直接參與登陸，卻以性命為行動帶來巨大貢獻，他們是戴高樂將軍（Charles de Gaulle）口中的「紅色貝雷帽」（Bérets Rouges）— 空降特勤團。

這隊菁英受過破壞行動、埋伏、滲透敵營等訓練，身手矯捷且不易察覺。二戰期間，部分自由法國（France Libre）的傘兵也加入特勤團，很快受到時任英國首相邱吉爾和法國戴高樂將軍重用。

1944年6月5日，這些突擊隊員執行「自殺行動」從天而降。任務是在等待美軍到來的同時，透過切斷通訊等方式阻撓10萬名駐紮在布列塔尼的德意志國防軍（Wehrmacht）往諾曼第前進、形成匯流之勢。

另外，他們也要為接下來增援的傘兵建立著陸地，以及訓練缺乏武器彈藥的反德游擊隊「侯爵」（Maquis）成員。

臨行前，上校念誦了戴高樂將軍寫給特勤團的信：「我將第一批踏上法國土地的榮譽給予你們。你們將成為盟軍空降部隊的先行者。這是為了解放法國，也是最崇高的目的。你們中的很多人即將殉職。為你們的任務而驕傲。」

29歲的法國下士布耶達蓄著整齊短小的8字鬍，精力充沛，是SAS傘兵的一員。他在80年前5至6日夜間開始行動，任務包括保護3位無線電操作員。

由於飛機降落點偏離，且情報單位沒有偵測到不遠處有德軍駐紮，因此空降在莫比昂省的9人很快便被包圍。他們奮力抗戰，布耶達肩和腿都受傷，最後命喪在身穿德國軍服的喬治亞人槍下，3位操作員則被俘虜。

此時布耶達才剛踏上老家布列塔尼的土地，卻命喪黃泉，也使他成為大君主作戰期間第一位殉職的士兵。

馬克宏昨天在布耶達紀念碑前發表演說，讚頌「法國解放者」的「犧牲精神」。在歐洲再度面臨戰爭的時刻，強調團結對抗的精神顯得格外重要。

馬克宏昨天在社群媒體X上寫道，這段歷史「推動我們自問願為自由和價值捍衛付出多少代價。面對再次充滿風險與不確定性的世界，它提醒了我們歐洲團結和盟友同心的重要性。」

馬克宏說，「願這些女性和男性英雄的典範，強化我們對和平與安全未來的決心和信心。」（編輯：陳慧萍）1130607