諾曼第登陸80週年聚焦地緣政治 歐洲與印太議題匯流

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（中央社記者曾婷瑄巴黎特稿）諾曼第登陸80週年紀念活動今天登場，美國總統拜登等元首齊聚，因國際局勢升溫格外受矚。評論指出，歐洲與印太議題正趨同。拜登此行意在強調抵抗獨裁者，盼與法國深化跨大西洋和印太合作。

諾曼第（Normandie）登陸80週年紀念活動6日正式登場，美國總統拜登（Joe Biden）5日上午抵達法國，以會見二戰老兵揭開國是訪問序幕。

各國政要與老兵6日將齊聚法國西北部的諾曼第。1944年6月6日，盟軍以近16萬兵力發動諾曼第登陸，全面反攻納粹德國。

除紀念歷史的重要意義外，各界同樣聚焦籠罩歐陸的地緣政治衝突，尤其是俄烏戰爭。法國政府日前證實，二戰盟友俄羅斯因攻打烏克蘭而未受邀出席；烏克蘭則因對抗極權攻勢成為座上賓。

日前烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在新加坡「香格里拉對話」上將矛頭指向北京，表示中國正在阻止其他國家參加15日至16日在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，認為中國已成為俄羅斯手中的工具。

由於拜登已表示不出席烏克蘭和平峰會，因此澤倫斯基與拜登勢必在法國會面。據美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），拜登「在諾曼第時將有機會與澤倫斯基討論烏克蘭現況，及如何深化對烏克蘭的支援」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於7日於巴黎會見澤倫斯基，後者也受邀在國民議會發表演說。

有分析指出，澤倫斯基作為非印太國家卻受邀出席香格里拉對話，以及在質疑中國後，隨即訪法與美、法等國元首會面並強化結盟，皆凸顯歐洲與亞洲地緣政治議題正逐漸匯流、趨同。

外交國防新聞媒體Defense News日前分析指出，近年來，香格里拉對話上的歐洲官員越來越多，不僅因俄烏戰爭，也如法國防長勒克努（Sebastien Lecornu）所言，「你們（印太）的議題也是我們的」。

除法國在印太加強部署、多邊聯訓軍演外，荷蘭與德國也在印太地區部署船艦。荷蘭皇家海軍七省級「特羅姆普號」巡防艦更在香格里拉對話前穿越台灣海峽，表明自由航行權。英國作為澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的一員，也正強化投入印太。

Defense News引述德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser），「歐洲已意識到儘管台灣海峽與歐洲間的地理距離，戰爭對歐洲經濟的衝擊仍將十分巨大」。

同時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在香格里拉對話中提及「印太新趨同」（New Convergence），連結亞洲和歐洲的利益與價值，並劍指中國。

許多印太國家也在歐洲看到國家利益。日本、澳洲、南韓等國都在俄烏戰爭中站隊烏克蘭，無論是透過援助、制裁或提供裝備。部分分析家也將台灣與中國關係與俄烏戰爭連結，擔憂恐怕預示著中國對台攻擊。

香格里拉對話前才率團訪台的美國民主黨參議員昆斯（Chris Coons）在一個專訪中表示，無論對俄烏立場如何，「俄烏戰爭是我們在台所有會面的交流議題」。

對入主白宮後首次出訪法國的拜登而言也是如此。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）3日在訪法簡報中多次提及印太，指出美國擁有眾多盟友，7個同盟協議中有5個在太平洋地區，也正強化對菲、日、韓、澳、印等國的合作關係。

柯比表示，拜登將在訪程中「強調跨大西洋關係的力量與重要性，這將深化印太合作」，再次凸顯歐洲與印太議題的匯流。據白宮簡報，拜登和馬克宏將於8日會面後，宣布在「印太地區、能源轉型與核能」上的合作。

拜登7日將在諾曼第的赫克角（Pointe du Hoc）發表演說，談捍衛自由與民主，以及挺身抵抗獨裁者的重要性。法媒重點週刊（Le Point）分析，「這些言論反映了拜登對烏克蘭面對俄羅斯的支持，或面對中國的角力」。（編輯：韋樞）1130606