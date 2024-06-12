馬斯克停止控告OpenAI 請求法院駁回訴訟

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）億萬富豪企業家馬斯克今天請求加州一座法院駁回他數月前對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI及其執行長阿特曼提起的訴訟。他之前指控阿特曼開發AI是為了獲利，而非造福人類，因而違背初衷。

路透社引用舊金山高級法院（San Francisco Superior Court）一份文件報導，馬斯克（Elon Musk）的律師團請求該法院駁回這起訴訟案，但並未給出具體的理由；馬斯克今年2月控告阿特曼（Sam Altman）開發AI是為了獲利而非造福人類，因而違背初衷。

這座法院的一名法官原本已準備好在明天舉行的聽審會中，聽取OpenAI提出駁回訴訟的理由。

OpenAI和馬斯克的律師尚未立即回覆路透社記者的置評請求。（譯者：洪啟原）1130612