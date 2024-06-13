阿根廷總統未攜外長參與G7峰會 引政治爭議

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯12日專電）阿根廷總統米雷伊將出席七大工業國集團（G7）領袖峰會，談論阿根廷作為人工智慧發展中心的潛力，然而外交部長蒙迪諾並未隨行，一連串政策調整引發外界解讀政府內部不滿蒙迪諾的政治爭議。

米雷伊（Javier Milei）10日宣布轉移蒙迪諾（Diana Mondino）之權，賦予總統府秘書卡琳娜．米雷伊（Karina Milei）更大的外交政策權力，掌管投資和國際貿易基金會，這讓蒙迪諾不再對政府的經濟計畫有關鍵影響。

「商業紀事報」（El Cronista Comercial）指出，今年出席G7領袖峰會的總統和成員幾乎都與各自的外交部長同行。義大利、法國、德國、日本、美國、德國和加拿大的外交部長，將同時舉行會晤。

阿根廷總統發言人解釋，由於G7領袖峰會名額限制關係，總統最終選擇了經濟顧問委員會主席芮岱爾（Demian Reidel）、阿根廷駐美國大使魏森（Gerardo Werthein）和眾議員伊格禮夏斯（Fernando Iglesias）。

然而，據報導，有政治解讀認為這是一種對蒙迪諾的不信任，蒙迪諾不僅未出現於G7領袖峰會外，她也不會隨米雷伊前往西班牙、德國和捷克。此外，國家報（La Nacion）指出，針對蒙迪諾在中國和巴西外交事務未能妥善發揮，也造成米雷伊不滿。

但阿根廷總統發言人否認外交部長與總統之間的紛爭，並表示蒙迪諾、國防部長佩特里（Luis Petri）將和總統一起參加於瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，著重關注烏俄戰爭中的烏克蘭局勢，實際支持烏克蘭總統澤倫斯基。（編輯：田瑞華）1130613