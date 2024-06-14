抨擊81歲拜登年邁 川普將滿78歲也顯老態

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國前總統川普把現任總統拜登的81歲高齡當作總統大選選戰攻擊點之一，同時試圖展現自己活力充沛，但他明天也將滿78歲，有學者認為，他在體能和心智上都顯出遲緩跡象。

法新社報導，川普競選團隊幾乎每天都在散播拜登在公開場合腳步蹣跚、說話結巴、筋疲力盡或看似茫然的影片。

他們聲稱，這些影片證明拜登無法有效治理美國，川普的資深幕僚米勒（Jason Miller）今天說：「他（拜登）的腦袋裡根本裝漿糊。」但這些影片經過費心剪輯，有時扭曲了事實。

川普團隊在各種惡毒批評中企圖讓選民忘記，川普其實只比拜登年輕3歲半。

川普明晚將在佛羅里達州盛大慶祝78歲生日，邀請函寫著「和我們一起慶祝史上最佳總統的生日」，並要求賓客穿著美國國旗顏色的服裝到場。

美利堅大學（American University）政府事務系講師佛斯特（Matthew Foster）認為，兩人「在體能方面有一些值得注意的差異」，例如拜登的步伐有時很不自然。

但佛斯特也指出，川普的行程鬆散很多，在每次公開露面之間有更多空檔，他向支持者發表演說時，經常陷入冗長、紊亂、意識流的長篇大論。

佛斯特告訴法新社：「他演說時，偶爾會散發出一種老邁醉酒大叔的氛圍，這可能是年紀大的跡象，比較無法控制自己所有的衝動…以一個已經很容易衝動的人來說，這可能會導致出乎意料的局面。」

共和黨籍的川普本月9日在拉斯維加斯的造勢活動上破口大罵，一下談到鯊魚攻擊，一下從電池跳到觸電，讓民主黨人樂不可支，拜登競選陣營還形容這場演說「精神有問題」。

川普近月也搞混土耳其與匈牙利領袖，並警告全球正走向「第二次」而非第三次世界大戰，還說虛構角色「人魔」漢尼拔（Hannibal Lecter）是「很優秀的人」。

此外，當拜登身為總統必須接受定期健康檢查並公布詳細結果之際，外界對川普近年身體狀況一無所知，而他是個出了名的速食愛好者。

川普去年11月中旬公布一封醫師的簡短信函，信中說他的健康「極佳」，體重減輕了一些，但沒有提到數字。川普今年初還告訴支持者，他接受了認知測驗且成績「一流」，並說「我狀況變差的時候會讓大家知道，我真的覺得我有能力告訴大家」。

無論誰贏得11月5日大選，都將是美國歷來宣誓就職的最高齡總統。但選民真的在乎嗎？

佛斯特說：「我們必須自問的重要問題是：有人會因為川普看起來比較年輕有活力而投票給他嗎？」他認為，有關經濟、墮胎、移民的辯論會更有意義。

佛斯特說，在政治嚴重分裂的美國，數萬張選票就有可能定勝負，候選人的年紀「不會是決定性因素」。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130614