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海況不佳 加薩人道援助臨時碼頭暫停運作

2024/6/15 14:46
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國軍方今天表示，美軍搭建用來運送援助物資到加薩的碼頭將暫時移至以色列的港口，以保護碼頭免受預期中的大浪影響。

綜合法新社與路透社報導，美軍在加薩走廊（Gaza Strip）外海搭建的浮動碼頭上週末暫停運作後，才剛恢復將人道援助物資送入加薩。

美軍中央司令部（US Central Command）在社群媒體發文表示：「今天由於預期中的大浪，這座臨時碼頭將從加薩錨定處移除，拖回以色列阿什杜德（Ashdod）。」

美軍中央司令部說：「我們服役人員的安全是優先考量，暫時移置碼頭能防止海況惡化造成的結構毀損。」

援助物資5月17日起經由這座碼頭送抵加薩，聯合國表示已運輸137輛卡車物資到倉庫，約重900公噸，後來美國5月28日宣布碼頭暫停運作，好讓維修工作得以進行。

聯合國今天表示，他們尚未恢復將碼頭的援助物資運送到聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）的倉庫。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）說：「我們的同仁仍在努力，確保能夠重新建立人道主義工作的安全環境。」

美國總統拜登3月宣布設置臨時碼頭計畫，以便在以色列和巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）交戰期間，為面臨饑荒的加薩地區運送援助物資。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130615

#加薩
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#拜登
#美軍中央司令部
#聯合國世界糧食計劃署
拜登
襲加薩人道援助車隊 美制裁以色列極端組織拜登對兒子遭定罪首度公開表態 不會特赦或減刑
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