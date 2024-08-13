佛州寓所遭搜索川普批政治迫害 向司法部求償32億

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國前總統川普向司法部提起訴訟並求償1億美元（約新台幣32億元），稱聯邦調查局（FBI）2022年為取回機密文件突襲搜查他位於佛羅里達州的寓所，是出於「政治迫害」。

法新社報導，川普上週提起訴訟，不過事情今天才曝光，訴訟內容指控司法部長賈蘭德（Merrick Garland）和聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）尋求「中傷」這位前總統。

川普因卸任時拒絕返還他從白宮帶走的極機密文件，在佛州被控31項與「蓄意保留國防資訊」有關罪名。

一名聯邦法官上月以提出指控的特別檢察官史密斯（Jack Smith）任命不合法為由，駁回這起案件。

聯邦調查局探員2022年8月8日持聯邦法官簽發的搜索令搜查川普在佛州的寓所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），要取回機密文件，包括從五角大廈和中央情報局（CIA）取得的紀錄，據稱這些文件被不安全地存放在川普的家中。

根據訴狀，代表共和黨出戰2024年總統大選的川普，目前正尋求1億美元的懲罰性損害賠償，及追討至少1500萬美元的訴訟費用。

訴狀稱：「賈蘭德和瑞伊本不該批准這場突襲搜索，及後續起訴川普總統，因為對前任總統的既有處理章程，是以非強制執行方式來取回美國政府的紀錄文件。」

訴狀指出，「賈蘭德和瑞伊決定偏離既有章程來中傷川普總統」，稱此舉「明顯有政治迫害的意圖」。

這項索賠是根據「聯邦侵權賠償法」（Federal Tort Claims Act）提出，司法部有180天做出回應。若兩造無法達成和解，訴訟將提交至聯邦法院。（實習編譯：楊智恩/核稿：李佩珊）1130813