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紐西蘭將推新法 放寬基因編輯技術規定並促進商業化

2024/8/13 16:59（8/13 17:20 更新）
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示意圖。（路透社）
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（中央社威靈頓13日綜合外電報導）紐西蘭政府今天宣布將提案立法，以協助企業和研究人員進行研發工作，並將利用基因編輯（gene editing）等基因技術的產品商業化。

路透社報導，紐西蘭科學創新技術部部長柯林斯（Judith Collins）透過聲明表示，在現有的複雜規範和耗時程序下，幾乎不可能在實驗室外從事研究。

她說：「這些改變將讓紐西蘭跟上全球最佳實務，並確保我們能從中受益。」

根據現行法規，基因改造有機體（GMO）必須經歷複雜、嚴格的程序，才能離開封閉環境，且相關標準難以達成。此外，就算不涉及添加外來DNA，基因編輯也仍被視為與基因改造無異。

一旦新法通過，低風險的基因編輯技術若可帶來與傳統培育技術幾無差別的改變，將可免受監管；地方政府不能再禁止在其轄區內使用基因改造有機體，另外也會成立新的產業監管機構。

柯林斯說：「這是推動基因技術法規現代化的巨大里程碑，將有助我們改善健康、適應氣候變遷、取得龐大經濟利益，並讓紐西蘭人過得更好。」

紐西蘭政府希望在2025年底之前完成相關立法，並讓監管機構開始運作。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1130813

#紐西蘭
#路透社
#柯林斯
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