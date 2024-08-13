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黃岩島爭執後 菲律賓將檢討仁愛暗沙運補臨時協議

2024/8/13 17:26
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（中央社馬尼拉13日綜合外電報導）菲律賓外交部次長拉薩洛今天告訴路透社，菲國7月與中國就南海仁愛暗沙運補任務達成的「臨時協議」恐將面臨檢討。菲中兩國近期才因黃岩島空域事件再起爭端。

菲律賓自1999年起將老舊登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），並在船上派駐一支小型部隊，以支持其主權聲索。之後菲國多次為船上部隊執行補給任務時與中國爆發衝突，兩國終於在7月達成相關協議，菲方也已於7月27日在未受阻礙的情況下完成一次運補任務。

然而本月8日，菲國和中國又就南海另個主權爭議地點黃岩島（Scarborough Shoal）再起爭執。馬尼拉指控1架解放軍戰機對1架執行巡邏任務的菲國軍機採取「危險挑釁行動」，在其飛行路徑投擲數枚照明彈，雙方緊張關係再度升溫。

拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天在菲國國會的一場聽證會場邊告訴路透社，菲方與中國就仁愛暗沙運補任務達成的諒解，並不代表其南海立場有所妥協，且若有必要，將重新檢討相關安排，「檢討將會進行，惟具體時間點仍待進一步討論。」

菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）則告訴菲國國會議員，菲方將遵守這份臨時協議，並預期中方也會如此。

中國駐馬尼拉大使館並未立即回應路透社的置評請求。（譯者：張正芊/核稿：施施）1130813

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