颶風厄尼斯托登陸百慕達 造成近2萬6000戶停電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社邁阿密17日綜合外電報導）颶風厄尼斯托今天凌晨猛烈襲擊英國海外領地百慕達帶來強風大雨，並在登陸之際造成大部分地區電力中斷，近2萬6000戶停電。氣象學家警告，可能會發生危險的暴潮和洪水。

法新社報導，根據總部位於美國邁阿密的國家颶風中心（National Hurricane Center, NHC），這個本週稍早才襲擊波多黎各的熱帶氣旋在格林威治標準時間8時30分登陸後，正以每小時137公里的最大平均風速越過百慕達群島（Bermuda）。

國家颶風中心警告：「危險的暴潮預計會在百慕達沿岸風地區造成嚴重的沿岸洪水。在海岸附近，暴潮將帶來巨大且具破壞性的海浪。」

厄尼斯托（Ernesto）預計會為百慕達帶來150毫米至225毫米的雨量。

國家颶風中心說：「這場降雨可能會造成相當大的暴洪，尤其是在島上的低窪地區，或危及生命。」

百慕達電力公司Belco表示，這場風暴已造成近2萬6000戶停電，占其70%以上用戶，百慕達人口為6萬4000人。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130817