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任天堂博物館10/2京都宇治市開幕 成人票價3300日圓

2024/8/20 14:46（8/20 15:43 更新）
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首座任天堂博物館將在10月2日開幕。（圖取自Nintendo 公式チャンネル YouTube頻道網頁youtube.com）
首座任天堂博物館將在10月2日開幕。（圖取自Nintendo 公式チャンネル YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本任天堂公司（Nintendo）今天宣布，遊戲迷敲碗已久的首座任天堂博物館10月2日將正式在京都府宇治市開幕，屆時會是粉絲與「超級瑪利歐」等經典角色互動的夢幻場所。

法新社報導，位於京都府宇治市的任天堂博物館（Nintendo Museum），是建於1969年的舊工廠翻新轉型。任天堂今天發布一支「超級瑪利歐」和其他遊戲的創作者宮本茂的影片，揭開博物館內部的神秘面紗。

宮本茂在影片中說：「任天堂博物館是一個讓參觀者可以了解任天堂對製造的承諾，重視遊戲性和原創性的地方。」

影片來源：Nintendo 公式チャンネル

任天堂博物館10月和11月的門票今天開賣，成人票價為3300日圓（約新台幣717元）。

任天堂2021年首度宣布開設博物館的計畫，原定今年稍早開幕。博物館是擴大收益來源的重要一環。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕，任天堂首座主題樂園「超級任天堂世界」（Super Nintendo World）2021年3月終於在大阪環球影城開幕，有真人版電動「瑪利歐賽車」和忠實還原的「庫巴城堡」。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1130820

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#法新社
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#大阪環球影城
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