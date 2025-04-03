任天堂Switch 2發表會直播吸百萬粉絲 6/5發售

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影片來源：Nintendo HK官方頻道

（中央社巴黎2日綜合外電報導）日本電玩大廠任天堂今天發表新遊戲主機Switch 2，外觀延續2017年推出的上一代暢銷電玩主機，但螢幕更大、支架也更寬。新機定於6月5日上市。

法新社報導，總部位於京都的任天堂（Nintendo）今天發表Switch 2，是Switch推出以來首次重大升級，數以百萬計粉絲透過YouTube直播，觀看長達1小時的發表會。Switch自2017年問世至今，全球銷量突破1.5億台。

新款遊戲機保留首代暢銷機型的許多功能，包括可拆卸的無線Joy-Con控制器，並配備更大、解析度更高的螢幕，處理速度也更快。

Switch 2曾於今年1月中旬短暫亮相，任天堂當時透露了一些新功能，如今又提供更多相關細節，包括新增一個可快速啟動GameChat模式的C鍵，讓玩家在玩遊戲時能互相交談。

任天堂表示：「即使你們相隔兩地，有了GameChat就可以一起玩遊戲、一起交流，就像處在同一個房間。」

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此外，任天堂也將推出新版瑪利歐賽車遊戲「瑪利歐賽車世界」（Mario Kart World），這個版本不僅包含世界各地賽道，還允許玩家脫離正規路徑，自由探索未受限制的開放區域。

根據公司官網，Switch 2美國建議售價為449.99美元（約新台幣1萬5000元），英國395.99英鎊，法國469.99歐元。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140403