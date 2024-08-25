小羅勃甘迺迪停止競選 紐時：撼動大選可能性低

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪宣布停止競選，紐時分析，這可能讓川普在關鍵州獲得1個百分點的支持率，但賀錦麗在關鍵州平均領先兩個百分點。美國廣播公司新聞網也指出，他挺川普的立場對選戰的影響微乎其微。

環保律師小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）光是姓氏就大勝在政壇苦拚的一般政治人物，他是美國前聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，也是美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子。

他宣布參選之初支持率強勁，紐約時報（The New York Times）昨天報導，他的民調如今已降到普通第3勢力的水準。很難預見他停止競選可能會對大選產生的影響，部分原因是不容易判斷他的支持者中，有多少人會在11月出門投票。

外界先前普遍認為，小羅勃甘迺迪選到底將傷害共和黨候選人川普的選情，但在拜登退選後，並不清楚他會吸走川普還是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的票。

紐時和謝納學院（Siena College）近期的民調顯示，當被追問時，小羅勃甘迺迪的支持者更傾向挺川普。但最近其它民調可見，他也能吸走賀錦麗的票。一定程度上，民調結果的分歧反映了過去幾週輿論變化的速度。

此外，根據近期民調結果，只有少數小羅勃甘迺迪的支持者表示一定會投給他，這代表他們可能還在想要投給誰。

一些早期的民調顯示，在小羅勃甘迺迪2023年10月宣布打算以獨立候選人身份參選後，他的民調超過20%。他停止競選時，全國支持率跌破5%。

對第3勢力候選人來說，超過20%的支持力道幾乎是前所未見，紐時指出，這很大程度上是因為選民強烈不滿拜登及川普這兩個選項。而早在賀錦麗加入戰局帶動民主黨選情前，小羅勃甘迺迪的支持率就開始下降，賀錦麗正式披戰袍後，他的民調又跌。

紐時和謝納學院最近對7個關鍵州進行的民調可見，小羅勃甘迺迪支持者中，如果所有自認屬於共和黨的人都轉而支持川普，川普將平均獲得1個百分點的支持率，而無論小羅勃甘迺迪有沒有參選，賀錦麗在這些民調中平均領先2個百分點。

美國廣播公司新聞網（ABC News）昨天也就民調分析指出，自從賀錦麗接棒後，小羅勃甘迺迪的支持率一直穩定維持5%左右，他從川普及賀錦麗吸走的票數幾乎一樣。

報導指出，小羅勃甘迺迪挺川的態度可能會在白人、男性和年長選民中略微助攻共和黨，但整體而言，他停止競選對川普及賀錦麗的支持率影響很小。（編輯：唐佩君）1130825