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葉門叛軍攻擊商船 美：船上石油恐外洩造成環境災難

2024/8/25 14:21（8/25 14:45 更新）
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葉門叛軍「青年運動」21日攻擊葉門外海一艘油輪。（ Houthi Military Media/Handout via 路透社）
葉門叛軍「青年運動」21日攻擊葉門外海一艘油輪。（ Houthi Military Media/Handout via 路透社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊葉門外海一艘油輪後，美國今天警告紅海可能發生環境災難。

掛著希臘國旗的Sounion號油輪21日在叛軍控制的港口城市荷台達（Hodeidah）外海遭到攻擊，伊朗支持的「青年運動」聲稱用無人機和飛彈擊中此船。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）23日表示船上發生3起火災，而「青年運動」在社群媒體上發布的影片據信顯示船上發生3起爆炸。

這艘長274公尺的船隻載有15萬公噸原油，從伊拉克出發，目的地是雅典附近的港口。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在聲明中表示：「青年運動持續攻擊可能導致100萬桶石油外洩到紅海，這一數量是埃克森瓦爾狄玆號（Exxon Valdez）漏油事件的4倍。 」

埃克森瓦爾狄玆號1989年在阿拉斯加海岸外洩25萬7000桶石油。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130825

#美國國務院
#葉門
#青年運動
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