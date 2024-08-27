日本東京地下鐵站體淹水 主因雨量超乎想像

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京8月21日降下突發豪雨，都營地下鐵（Toei Subway）及東京地下鐵（Tokyo Metro）都有站體淹水，主因雨量「超乎想像」，讓現行防止淹水的對策無法及時因應。

日本每日新聞報導，回顧8月21日當天情況，日本氣象廳因觀測到東京都港區降下時雨量100毫米大雨，在晚間7時發布「破紀錄短時間大雨情報」。

東京地下鐵南北線與有樂町線交會的市谷站，大量雨水從6號出入口流入站內。當天在市谷站轉乘的40多歲男性上班族說，來到驗票閘門處看到水淹到約膝蓋高度，「對於眼前無法想像的景象感到恐懼，所以趕緊往高處移動」。

東京地下鐵表示，站務人員當時在地面上的市谷站6號出入口欲裝設防止雨水流入站體內的「止水板」，但收納止水板的設備門卻因為水壓無法開啟。

加上本來為了讓乘客無法進入站內的鐵捲門也因為水壓損壞，所以站務人員最後只能用堆沙包方式試圖阻擋雨水流入，但未能成功。

東京地下鐵南北線麻布十番站，2004年10月曾因颱風侵襲造成站體淹水，這次是東京地下鐵時隔約20年再度有站體遭淹。

東京地下鐵一直以來針對有淹水之虞的站體，採取讓出入口高於人行道或是加裝能完全關閉出入口的「防水門」等對策，但這次無法阻止雨水流入站體。

東京地下鐵將針對這次市谷站淹水案例強化監控體制，隨時留意降雨狀況。至於這次淹水發生止水板收納設備門無法開啟的新問題，東京地下鐵也將評估變更設計。

再看都營地下鐵大江戶線的國立競技場站，當天同樣發生雨水灌入站體造成電扶梯故障等災情，儘管當時站務人員在好幾個出入口裝設止水板，但仍有部分出入口來不及安裝。

東京都政府交通局表示，這是繼1989年8月以來，時隔35年再度發生都營地下鐵站體淹水情況。上次受害的是淺草線五反田站。

交通局安全對策推進課長萩原健說，近來的豪雨範圍有限，開始下雨後雨水會在非常短的時間流入站體，「如果不能迅速進行因應的話就會來不及」。

面對未來可能再次出現的強降雨，交通局與東京地下鐵都呼籲，如果搭車時遇到淹水，請冷靜地聽從站務人員引導。

萩原說，有關發生異常狀況時的因應作為，站務人員都依據手冊反覆進行訓練，如果是遇到站體淹水的情況，都會引導乘客往高處等安全場所移動，「萬一發生意外時，請不要慌張，希望大家聽從站務人員引導」。（譯者：黃名璽）1130827