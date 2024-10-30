本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
首頁 / 國際

以色列禁UN救濟機構 挪威要求國際法院給意見

2024/10/30 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸29日綜合外電報導）以色列昨天禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在以色列和被占領的東耶路撒冷運作。挪威今天表示，將要求聯合國國際法院釐清以色列對巴勒斯坦人的援助義務。

以色列國會昨天無視國際關切，以壓倒性票數表決同意禁止UNRWA在以色列和東耶路撒冷運作。

UNRWA逾70年來一直為巴勒斯坦難民提供重要援助，但自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列引燃加薩戰爭以來，這個機構就面臨以色列官員愈來愈猛烈的批評。

以色列指稱，有十多名UNRWA員工涉及去年10月7日攻擊案。

法新社報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）在聲明中說，聯合國等國際組織為巴勒斯坦人提供人道援助，挪威正要求國際法院（ICJ）就以色列為這些援助工作提供便利的義務表達意見。

他說，挪威將向聯合國大會提出決議，要求國際法院就此事給出諮詢意見。

挪威今年5月與愛爾蘭、西班牙相繼承認巴勒斯坦國，激怒了以色列。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1131030

#巴勒斯坦人
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#國會
#以色列
#法新社
#挪威
#聯合國大會
#UNRWA
#加薩戰爭
加薩戰爭
救命稻草還是哈瑪斯幫凶？聯合國救濟機構陷兩難埃及總統提加薩休兵2天計畫：4名人質交換一些囚犯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：