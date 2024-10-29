救命稻草還是哈瑪斯幫凶？聯合國救濟機構陷兩難

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（中央社日內瓦28日綜合外電報導）以色列國會今天禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在其境內運作。有人認為UNRWA是加薩走廊「無可取代」的人道主義救命稻草，但另一派人則視它為哈瑪斯幫凶。

法新社報導，過去70多年來，UNRWA持續為巴勒斯坦難民提供必要援助。以色列多年來強烈抨擊這個聯合國組織，自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動致命攻擊引爆加薩戰爭以來，這些批評更是有增無減。

由於以色列指控UNRWA有部分員工參與去年10月7日的襲擊，UNRWA因而面臨嚴重的資金削減及解散呼聲。儘管如此，他們仍擔負起幾乎所有與加薩走廊（Gaza Strip）援助有關的協調工作。

加薩戰爭發生以來，UNRWA已有超過220名員工喪生。

UNRWA在1949年12月由聯合國大會（General Assembly）設立，目的是應對1948年5月以色列建國後，首次發生的以阿衝突，隨後於1950年5月1日開始運作，主要援助約75萬名在戰爭期間被驅逐的巴勒斯坦人。

這原本是項短期措施，卻因巴勒斯坦難民問題遲遲未解，聯合國大會只好一再延長UNRWA的任務期限，最近一次會議已將限期延長至2026年6月30日，而UNRWA負責的難民人數已增至近600萬人，遍及加薩走廊、約旦河西岸（West Bank）、黎巴嫩、約旦及敘利亞。

UNRWA超過3萬名員工當中，絕大多數都是巴勒斯坦難民，僅少數為國際工作人員。

以色列多年來強烈抨擊UNRWA，指控這組織助長巴勒斯坦難民問題，並稱UNRWA管理的學校校內教科書煽動對以色列的仇恨。去年10月7日以來，以色列針對UNRWA的批評明顯增加，今年1月更指控12名UNRWA加薩走廊員工參與去年10月7日哈瑪斯對以色列的襲擊行動。

一系列調查發現，UNRWA存在一些「涉及中立性的問題」，並認定9名員工「可能參與」去年10月7日的襲擊行動，但並未找到能支持以色列主要指控的證據。

UNRWA過去幾乎完全仰賴各國政府捐款維持營運，自從被以色列點名指控後，多個國家曾一度暫停資助，但後來多數國家均已恢復金援。

在此同時，以色列持續點名批判，指控UNRWA在加薩走廊僱用「數以百計哈瑪斯成員，甚至還有哈瑪斯軍事部門的特工」。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1131029