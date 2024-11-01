中國3闖爭議海域遭驅逐 印尼：對南海立場不變

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（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）中國海警船上週3度進入北納土納海域印尼專屬經濟區，遭印尼驅逐，印尼外交部昨天在記者會上表示，會繼續確保領土安全，及就南海問題與中國和各方溝通，並強調對爭議海域的立場「保持不變」。

印尼海事安全局（Bakamla）上週表示，中國海警船10月21日、24日、25日闖入北納土納海（North Natuna Sea）的印尼專屬經濟區（EEZ），干擾印尼國營石油公司（Pertamina）員工進行的探測行動，隨即遭海事局驅逐。

印尼與中國在南海爭議海域上的3場小衝突引發關注，曾有學者向中央社分析指出，中國是藉此試探新政府立場及應對方式。外界則關注印尼外交部的官方回應。

印尼外交部沈默數天後，10月31日在記者會上表示，「將繼續私下對話，並透過外交努力，與其他國家進行討論」。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，外交部發言人羅連夏（Rolliansyah Soemirat）表示，「國家在爭議水域的立場保持不變」。

中國外交部曾在10月24日針對相關事件回應表示，中國海警船是在中方管轄的海域巡航，願與印尼協商妥處兩國間的海上問題。

「羅盤報」（Kompas）報導，已就任的的普拉伯沃（Prabowo Subianto）將在近期訪問中國、美國、秘魯、巴西和英國。

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報導指出，中國將是普拉伯沃上任後首個訪問的國家，預計在北京與中國國家主席習近平會面，並參觀萬里長城和天安門廣場等。這將是普拉伯沃今年第2次訪問中國，他曾在4月應習近平邀請訪問中國，並承諾與北京保持密切關係。

羅連夏證實，普拉伯沃將會赴秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，及在巴西舉行的20國集團（G20）高峰會，但未證實訪問其他國家的計畫，僅表示行程仍在確定中。（編輯：陳承功）1131101