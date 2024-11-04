大馬首相安華再訪中 學者籲闡明南海立場

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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）大馬首相安華今天訪中，由於近來中國海警船頻出沒東馬沙巴海域，引發區域緊張，學者認為，安華訪中為南海關鍵議題提供重要機會，大馬可藉此闡明對南海的立場。

安華（Anwar Ibrahim）啟程赴中國進行訪問，除了到上海出席第7屆中國國際進口博覽會，也會與中國國務院總理李強會談，另到北京對中國國家主席習近平禮貌性拜訪。

這是安華自2022年11月就任首相後第3度訪問中國。他去年3月首度訪中，出席博鰲亞洲論壇，也曾會見習近平與李強等人，去年9月再度訪中出席第20屆中國東協博覽會與中國-東協商務與投資峰會。

大馬民間對安華訪中看法不一，雖期盼安華藉赴中國或全世界其它國家招商引資，但有中小企業抱怨中國企業大舉進軍大馬並採廉價策略，如同「蝗蟲經濟」般蠶食鯨吞，讓中小企業無以為繼。

新海峽時報（New Straits Times）、星報（The Star）等大馬媒體報導，安華這次赴中的目的之一仍會與中方進行商務會議，聚焦於科技、再生能源、金融等相關領域；安華在北京訪問期間會和華為高層會談。

不過，隨著中國與東協部分國家在南海的主權聲索爭議不斷增溫，中國海警船頻出沒東馬沙巴（Sabah）與砂拉越（Sarawak）海域，漁民出海捕魚都會遇到海警船，當地漁民不勝其擾。因此，安華這次訪中是否再就南海議題，釋放何種訊息，成為大馬媒體關注焦點。

大馬外交部昨天發布聲明說，安華這次赴中訪問，也預計就涉及共同關心與利益的區域與國際議題交換意見。

努山塔拉戰略研究院（NASR）高級研究員阿茲米（Azmi Hassan）認為，安華赴中訪問為大馬在關鍵議題方面提供一個重要機會，特別是南海議題，不僅能闡明大馬對南海立場，也向中國人分享看法。

他指出，中國迄今透過外交照會對大馬表達南海的立場，並非訴諸武力對付，雙方要在遵循國際法與聯合國海洋法公約（UNCLOS）的基礎上討論，這為大馬對專屬經濟區（EEZ）的主張，提供有利的支持論據。

中國自然資源部去年配合全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳週，公布2023年版標準地圖，將馬來西亞沙巴和砂拉越附近大部分海域、台灣、南海諸島及印中既有爭議地區，均納入中國領土範圍內。沙巴和砂拉越均位於東馬。

中國外交部更被媒體揭發今年2月對馬來西亞駐北京大使館發出外交照會，關切大馬持續在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發，稱侵犯中國主權、主權權利與管轄權。

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大馬在野黨國會議員相繼對中國在南海行為表達不滿，伊斯蘭黨（PAS）國會議員孟塔茲（Mumtaz Md Nawi）要求將南海正名為「馬來海」（laut melayu）或「東南亞海」（laut asia tenggara），反制中國威脅。

馬來西亞明年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，南海議題是否解套、南海行為準則（COC）是否簽署，成為外界關注安華訪中的經濟議題之外的政治焦點。（編輯：張芷瑄）1131104