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普拉伯沃見多家中國企業 簽署逾百億美元投資協議

2024/11/10 12:35（11/10 12:46 更新）
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印尼總統普拉伯沃（右前）9日與中國國家主席習近平（左前）會面，重申致力於雙邊合作並維護地區和平穩定。（印尼總統府秘書處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年11月10日
印尼總統普拉伯沃（右前）9日與中國國家主席習近平（左前）會面，重申致力於雙邊合作並維護地區和平穩定。（印尼總統府秘書處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年11月10日
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（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼總統普拉伯沃昨天與中國國家主席習近平會面，重申致力於雙邊合作並維護地區和平穩定。他今天將出席印尼工商總會與中國多家企業共同舉行的會議，預計簽署逾100億美元的投資協議。

正在北京訪問的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）9日與中國國家主席習近平會面，他向習近平表示，將致力持續改善印尼與中國的合作關係，並促進世界繁榮與穩定。

普拉伯沃重申致力於加強雙邊關係，為「兩國人民的共同利益，以及整個亞洲的繁榮、和平與穩定共同努力」。他說：「這是我的承諾。」

另外，普拉伯沃今天將出席印尼工商總會（KADIN）與中國多家知名企業舉行的會議，會上將簽署總額逾100億美元（約新台幣3225億元）的投資協議。

根據印尼總統府秘書處新聞稿，普拉伯沃表示：「我將受邀參加印尼工商總會與中國大型企業的會議，屆時將簽署總額超過100億美元的協議，我認為這是我們關係中非常重要的里程碑。」

中國是普拉伯沃上任後首次出訪的國家。今年4月，他在就任前也曾以國防部長及總統當選人的身分，受邀赴中與習近平會面。

印尼學者表示，普拉伯沃上任後首次出訪選擇中國，並不代表其外交立場「親中」。

選舉與民主研究員、印尼大學法律系講師蒂蒂（Titi Anggraini）曾向中央社表示，她不認為普拉伯沃就任後訪問中國，就代表其外交立場「親中」。她指出，普拉伯沃將繼續在美國、中國和歐洲取得平衡關係。

蒂蒂認為，普拉伯沃不會過於親中，因為若太親中，印尼國內可能出現反彈聲音。她說：「國內民眾是希望政治是自由的，因此更傾向平衡的外交立場。」

中國是普拉伯沃展開一系列國是訪問的首站，結束中國訪問後，他還會到美國，且可能與美國總統當選人川普（Donald Trump）見面。

另外，他還將赴秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC），並參加在巴西舉行的20國集團（G20）峰會，並訪問英國和中東國家。（編輯：周永捷）1131110

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