遭爆料外遇 日本國民民主黨主席獲同志相挺續任

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎今天遭週刊爆料疑外遇，他本人除親赴該黨舉行的兩院議員大會致歉，也表達希望能繼續擔任代表的意願，最後獲同黨議員同意。

日本放送協會（NHK）報導，今天出刊的週刊爆料玉木疑似跟擔任高松市觀光大使的女性外遇，玉木今天上午出面坦承「報導內容大致屬實」，並向家人及各界支持者表達歉意。

談到個人去留，玉木說將傾聽同志意見，也就是在該黨舉行的兩院議員大會上聽取同志想法後再做決定。

國民民主黨中午過後在國會舉行兩院議員大會，玉木出席談到外遇一事時說，「因為個人問題對許多人帶來困擾，由衷表達歉意；雖然可能無法獲得原諒，但我會繼續道歉」。

玉木還說，「我希望繼續站在黨的第一線，為實現政策來努力」，表達出續任代表的想法。

出席議員雖然有意見認為「希望玉木跟幹事長榛葉賀津也商量，如何對這次的問題進行反省」，但最後同黨議員都同意玉木續任代表。

另外，有關國會將舉行的首相指名選舉，國民民主黨將根據至今確定的方向，即使選舉進入第二輪投票，也將投票給玉木。（譯者：黃名璽）1131111