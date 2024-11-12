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犯罪集團開發APP防監控 美國打擊非法移民難度增

2024/11/12 08:18
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市11日專電）川普當選美國總統，反非法移民的強硬態度讓中美洲各國開始因應對策。但瓜地馬拉檢方發現，現在犯罪集團不只跨國合作，更研發各種智慧型手機應用程式（APP）互動，讓警方難以監控。

根據瓜地馬拉跨國打擊犯罪辦公室調查，瓜地馬拉，薩爾瓦多和墨西哥等國家的犯罪集團串聯跨國合作平台。也就是將非法移民從南到北，一個國家接著一個國家，由各國的犯罪集團負責銜接轉運，一直到美墨邊界的城市，再步行偷渡進入美國。

此外，為了逃避各國警方的搜查和監聽，這些跨國犯罪組織已經不使用傳統手機通話，改由自行研發的手機應用程式APP來溝通聯繫。同時也利用社交軟體的即時通訊應用程式，讓警方更難以掌握行蹤，增加防堵非法移民的難度。而有不少APP程式就是由瓜地馬拉犯罪組織所開發。

瓜地馬拉法務部也調查，偷渡到美國的基本費用大約是60萬台幣起跳，但是依照偷渡不同需求和花費，犯罪集團還開發出不同的「套餐」。

最高等級收費的「套餐」選擇，是從瓜地馬拉先搭機到墨西哥度假勝地坎昆（Cancun），再轉機前往美墨邊境城市蒂華納（Tijuana）。中等的選擇則是搭乘巴士，從瓜地馬拉一路到墨西哥邊境。

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至於最基本，也是最多非法移民選擇的危險方式，就是以100人為一組，被塞進貨車，經過18個小時以上的車程，抵達墨西哥南部城市，之後搭乘簡陋的交通工具移動，甚至要步行2天以上一路穿越墨西哥。途中非法移民因為體力不支病死，或是被犯罪集團丟包殺害的悲慘遭遇時常發生，但還是阻止不了偷渡的人潮。

瓜地馬拉政府預估，川普正式上任後，不排除以減少援助或是提高關稅來施壓瓜國當局，必須協助打擊和從源頭控管非法移民。川普也可能重啟「安全第三國」（safe third country）協議，讓瓜地馬拉更陷入兩難局面。（編輯：高照芬））1131112

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