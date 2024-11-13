本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國準國安顧問瓦爾茲 老虎小組成員盯對台軍售進度
首頁 / 國際
2024美國大選
選後局勢
新聞專題
選後局勢
首頁 / 國際

川普封口費案下一步怎麼走 法官同意再思考一週

2024/11/13 09:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約12日綜合外電報導）川普5日贏得美國總統大選後，他紐約封口費案定罪裁決是否應基於豁免權而予以撤銷一事，主審法官現同意延後做出定奪，讓檢察官有時間衡量下一步行動。

路透社報導，川普主張，美國最高法院7月的裁決判定總統公務行為可免於刑事起訴，意味著紐約州這起封口費案應予以撤銷。法官莫城（Juan Merchan）原本排定今天針對此一主張做出裁決。

不過，今天曝光的電子郵件通訊顯示，由於川普即將於明年1月宣誓就職，法官同意曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）的要求，讓檢方思考該如何處理這起案件後續的時限延長至本月19日。

各方現都預期川普將不會如期於本月26日被宣判量刑。

紐約這起刑事案中，川普被控於2016年大選前夕支付豔星封口費，藉此掩蓋自己婚外情醜聞。經法院審理，川普今年5月被判34項偽造商業紀錄罪名成立。川普從未認罪，且矢言會於量刑之後提出上訴。

美國史上從未有任何現任總統或卸任總統被刑事定罪過，川普是第1人。

川普贏得本屆大選後，檢察官柯蘭基羅（Matthew Colangelo）在電郵中寫到，「確保刑事案件依程序進行」和「保障總統職務」這兩者之間有著「利益矛盾」。

柯蘭基羅寫說，紐約州「人民同意，這是前所未見的狀況」。

川普的律師波維（Emil Bove）則寫道，此案到頭來須予撤銷，以免妨礙川普的總統職務。他寫說，案件「中止和撤銷是有其必要的，以免發生總統川普執政能力違憲地遭到阻礙」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131113

#川普
#白艾榮
#美國最高法院
#紐約
#紐約州
#美國
#美國史
#路透社
川普
川普上任首日預計大刀闊斧 加強執法築牆擋移民川普任命福斯新聞主持人赫格塞斯掌美國防部
選後局勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：