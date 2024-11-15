本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

川普勝選X平台掀出走潮 對手Bluesky大增數百萬用戶

2024/11/15 16:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）川普（Donald Trump）勝選後，其盟友馬斯克旗下社群媒體X掀用戶出走潮，加上X即將調整服務條款，可能使其面臨嚴峻法律挑戰。X競爭對手Bluesky近日則湧入數百萬用戶。

路透社報導，Bluesky今天表示，過去一週新增約250萬用戶，總用戶數已超過1600萬。Bluesky是眾多試圖取代X的應用程式（App）之一。馬斯克（Elon Musk）於2022年收購推特（Twitter），並在2023年將其更名為X。

Bluesky在聲明中表示：「我們在按讚、追蹤、開設新帳戶等各種互動形式，都看到創紀錄的活躍度，我們有望在一天內大增100萬新用戶。」

包括對抗網路仇恨中心（Center for Countering Digital Hate，CCDH）、英國「衛報」（The Guardian）以及曾擔任美國有線電視新聞網（CNN）主播的勒蒙（Don Lemon）等多個知名機構和人士紛紛表示，由於擔心X即將調整內容及服務條款，他們將離開這個社群平台。

美國總統大選期間，事實查核專家抨擊X在關鍵激戰州助長散布假消息一事上扮演要角。

根據數據分析公司SimilarWeb，在11月6日川普當選總統的消息傳出後，X在美國吸引4650萬人次造訪，單日訪客數為過去一年來最多，還比過去數月的日均訪客量高出38%。

然而，SimilarWeb的數據顯示，已有超過11萬5000名美國網友停用X帳戶，停用人數是馬斯克收購該平台以來最多。

同時，Bluesky的網站在11月6日吸引約120萬名訪客，超過Meta Platforms旗下Threads同日的95萬訪客數。但在App方面，Threads訪問量仍超過Bluesky。（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1131115

川普
馬斯克入川普內閣被稱「共同總統」 世界首富將改革美政府效能法國研討會談印太同盟 學者：台灣安全國際化成趨勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：