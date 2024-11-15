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馬斯克政府效率部徵才 無薪卻得每週工作逾80小時

2024/11/15 21:53
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國科技業億萬富豪馬斯克替他將要執掌的川普政府新部門「政府效率部」徵求人才，開出「高智商小政府革命家」及每週願工作逾80小時的條件，但酬勞卻是零。

回鍋執政的美國總統當選人川普（Donald Trump）本週稍早宣布將成立非隸屬聯邦政府的總統諮詢委員會「政府效率部」（Department of Government Efficiency），由電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與資產管理公司Strive Asset Management共同創辦人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同執掌。

英國「衛報」（The Guardian）報導，川普當時指出：「為了讓我的政府拆去行政官僚、大砍過多規則、減少開支浪費及調整聯邦組織架構，這2位非常棒的美國人將攜手替這一切鋪路。」

這個「政府效率部」在馬斯克的社群媒體平台X開設的帳號今天發文寫道：「我們不需要更多兼差發想點子的人，我們需要超級高智商小政府革命家，願意為了枯燥的減支工作每週努力80小時以上。」

這則徵才公告還提到：「如果你是這樣的人，附上你的履歷私訊到這個帳號。伊隆（馬斯克名）與維韋克（拉馬斯瓦米名）將複審前1%的頂尖申請人。」

身為世界首富的馬斯克也在自己的X帳號發文表示：「這確實將是份冗長乏味的工作，會樹敵無數且報酬是零。多棒的交易！」他並附上一個笑出眼淚的表情符號。（譯者：張正芊/核稿：洪培英）1131115

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