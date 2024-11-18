烏克蘭住宅大樓遭飛彈擊中釀10死 俄稱擊落59架無人機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭救難當局和軍方今天表示，1枚俄羅斯飛彈昨晚擊中東北部蘇米州（Sumy）1棟9層住宅大樓，造成10人死亡含2名孩童，及52人受傷。俄國則稱，昨夜擊落59架烏克蘭無人機。

路透社報導，蘇米州軍事政府首長阿圖克（Volodymyr Artyukh）在社群平台Telegram上的官方頻道發文表示，首府蘇米市昨晚「淪為人間煉獄，這是俄軍在我們土地上造成的悲劇」。

烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）則在Telegram發文說，已疏散400多人，救援人員和所有必要服務持續在現場作業，並有心理師對受到影響的人們提供協助。

根據烏克蘭救難當局在Telegram上的官方頻道發布的照片，消防員忙著撲滅大火，有幾輛車已被燒毀；被擊中的大樓窗戶幾乎全毀，正面受損，救難人員並從大樓內將人抬出。

路透社未能獨立核實這些烏克蘭消息，莫斯科也尚未予以置評。

俄羅斯國防部今天則表示，俄方昨天深夜擊落59架烏克蘭無人機，大多在邊境各州。

法新社報導，俄羅斯國防部在聲明中表示：「基輔政權昨天一夜對俄羅斯聯邦領土上的數個目標試圖執行無人機恐怖攻擊，已遭到擋下。有59架烏克蘭無人機被防空系統摧毀。」

俄羅斯國防部指出，其中45架在布揚斯克州（Bryansk）擊落、6架在庫斯克州（Kursk）、3架在貝爾哥羅德州（Belgorod）。

基輔表示，他們是為了回應俄羅斯對烏克蘭領土的轟炸而採取這類攻擊，通常鎖定能源基礎設施。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1131118