菲美興建聯合協調中心 建構共同作戰圖像

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（中央社記者林行健馬尼拉18日專電）菲、美國防部長今天為菲美聯合協調中心主持破土儀式，建構共同作戰圖像，以因應共同威脅。此外，兩人也簽署一項協定，為分享機密軍事情報與技術提供框架。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正在馬尼拉訪問，今天在菲律賓三軍總部與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）為聯合協調中心（Combined Coordinating Center）主持破土儀式。

奧斯汀致詞時說，這座中心將允許美菲進行即時情報分享、建構共同作戰圖像，提升協同作戰能力以因應區域挑戰。

鐵歐多洛表示，興建聯合協調中心是菲美兩國因應共同威脅的戰略性步驟之一，雙方都投入了大量資源、人力與腦力。

他引述菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）說，美國在印太地區的存在，對於區域和平與穩定至關重要。

菲律賓三軍參謀總長布勞納（Romeo Brawner）稱，這座中心可提升菲國的人道救援、災難回應以及海事安全維護能力，讓菲國可在必要時採取迅速且有效的行動。

另一方面，鐵歐多洛和奧斯汀今天也在三軍總部簽署了「軍事情報保護協定」（GSOMIA）。

菲律賓國防部在新聞稿中說，GSOMIA促進兩軍機密情報交換，並且為菲律賓與其他理念相近國家簽署類似協定提供機會。

儀式中，鐵歐多洛頒發「傑出成就獎章」予奧斯汀，感謝他自2021年上任以來，對強化菲美雙邊防衛關係以及促進印太地區安全的貢獻。

奧斯汀正在訪問澳洲、菲律賓、寮國和斐濟等4國，他此次菲國行將會見菲律賓總統小馬可仕，並到靠近南海的巴拉旺島（Palawan），參訪菲律賓西軍區指揮部。（編輯：韋樞）1131118