波羅的海2條海纜突遭斷 引發混合戰爭疑慮

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（中央社赫爾辛基／維爾紐斯18日綜合外電報導）相關國家和企業今天表示，北歐波羅的海2條海底光纖通訊電纜被斷，包括一條連接芬蘭和德國的纜線，外界懷疑是遭蓄意破壞，引發恐為「混合戰」手段的憂慮。

路透社報導，這起事件讓人回想起同一水道發生的其他事件，包括去年一些天然氣管道和海底電纜損壞，以及2022年北海天然氣管線爆炸等。

有官方背景的芬蘭網安和電信公司Cinia表示，連接赫爾辛基和德國羅斯托克港（Rostock）間長1200公里的海纜，在格林威治時間18日2時（台北時間18日10時）停止運作。

無獨有偶，瑞典Telia集團旗下立陶宛Telia Lietuva表示，格林威治時間17日8時（台北時間17日16時）左右，立陶宛和瑞典哥特蘭島（Gotland Island）之間一條218公里的網絡停止服務。

芬蘭和德國外長在聯合聲明中表示，他們對「海底電纜被切斷深感擔憂」，正調查這起恐為蓄意破壞的事件。

兩國外長聯合聲明指出，歐洲安全正受俄烏戰事以及「惡意行為者的混合戰（hybrid warfare）」威脅，但聲明並未點出行為者。聲明稱保護彼此共同的重要基礎建設，對雙方的安全和社會復原力至關重要。

Telia Lietuva發言人史塔西亞雷提斯（Audrius Stasiulaitis）表示，另一條由瑞典電信服務公司Arelion所有和經營、負責承載Telia Lietuva網路流量的電纜也被切斷。

瑞典民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）告訴瑞典公共廣播電視公司「瑞典電視台」（SVT）：「釐清我們波羅的海2條纜線何以無法使用，絕對是當務之急。」

Cinia執行長卡納皮亞（Ari-Jussi Knaapila）在記者會表示，芬蘭與德國間這條電纜是在瑞典奧蘭島（Oland Island）南端附近受損，可能需要5到15天時間才能修復。

連接俄國與德國的北溪（Nord Stream）海底天然氣管線2022年9月遭炸毀，歐洲相關國家檢方與美方官員指稱事件是烏克蘭特戰人員所為；調查2023年10月一起連接兩國間海纜遭破壞的愛沙尼亞、芬蘭人員，當時也點名一艘中國貨輪是元兇，認為貨輪拖行船錨時損壞海纜，但兩國調查人員沒說究竟是蓄意或意外導致。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，波羅的海這起最新海纜被斷事件，適逢西方才剛示警俄國可能妨害全球海底基礎設施之際。

美國幾週前警告，他們偵知俄國在一些重要海底電纜周圍的軍事活動增加。2名美方官員9月告訴CNN，美國相信俄國現更有可能對這些關鍵基礎設施展開潛在破壞行動。

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在美方示警前，瑞典、丹麥、挪威和芬蘭的公廣媒體展開聯合調查，並於2023年4月報導稱俄國一支疑為間諜船隊在北歐水域活動，恐為破壞當地水下海纜與風電場計畫的一環。

混合戰（hybrid warfare）意指在戰略層面綜合運用政經、軍事、外交、輿論等手段，界限更模糊、力道與樣式更多元、目標更隱晦的行動。歐美近年研究認為當前面臨的主要混合戰威脅包括正規作戰能力、非正規戰術、恐攻及製造犯罪脫序等，是一種新的戰爭型態。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1131119