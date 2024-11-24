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委內瑞拉反對派匿藏阿根廷大使館 安全人員圍館外

2024/11/24 21:53
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（中央社卡拉卡斯23日綜合外電報導）委內瑞拉反對派多名成員自今年起一直在首都卡拉卡斯（Caracas）的阿根廷大使館尋求庇護，委國反對派領袖今天表示，這座大使館已被戴著頭套的委國武裝安全人員包圍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前委內瑞拉反對派有6名成員在阿根廷大使館內尋求庇護。在今年7月委國總統大選前，他們逃進這座大使館，躲避委國當局的鎮壓。

委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）陣營的國際關係負責人烏魯楚爾圖（Pedro Urruchurtu）自3月起就待在阿根廷大使館裡。

烏魯楚爾圖今天在社群媒體X上寫道，戴著頭套、武裝的委內瑞拉國家警察（National Police）已封鎖阿根廷大使館周圍街道，無人機在大使館上空盤旋，電話訊號已被切斷。

匿藏在阿根廷大使館的另一名委內瑞拉反對派成員歐瑪．龔薩雷茲（Omar Gonzalez）則在X平台張貼影片，顯示委國國家警察圍在大使館外。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱自己贏得今年7月總統大選，不理會海內外對大選結果的廣泛質疑。

美國則在上週認定委國反對派領袖埃德蒙多．龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）是大選勝利者。他今天在X平台發文表示，阿根廷大使館已被「戴著頭套的人士包圍」。

委內瑞拉安全人員今年9月包圍阿根廷大使館時，也曾出現類似景象。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1131124

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