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前防長控以色列 在加薩犯下戰爭罪

2024/12/2 12:08
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（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）以色列前國防部長雅隆（Moshe Yaalon）指控以色列在加薩走廊犯下戰爭罪和種族清洗罪（ethnic cleansing）。他這番話遭到政府高層嚴厲譴責。

路透社報導，鷹派退役將領雅隆告訴以色列媒體，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）極右翼內閣中的強硬派，正尋求從加薩北部驅逐巴勒斯坦人，希望在那裡重建猶太屯墾區。

雅隆今天對以色列公共廣播公司（Kan）說：「我不得不警告那裡正在發生、不讓我們知道的事。說穿了，正在犯下戰爭罪行。」

雅隆是前陸軍參謀長，2013至16年間在尼坦雅胡領導下擔任國防部長，之後一直是尼坦雅胡的激烈批評者。

尼坦雅胡領導的聯合黨（Likud）指控雅隆散布「誹謗謊言」；右翼小黨黨魁、外交部長薩爾（Gideon Saar）則表示，雅隆的指控毫無根據。

薩爾在「今日以色列報」（Israel Today）主辦的研討會上表示：「以色列所做的一切都符合國際法，遺憾的是前部長雅隆並未意識到他所造成的傷害，收回他的言論。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1131202

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