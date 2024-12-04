南韓戒嚴 印尼使館籲公民冷靜並提高警覺
2024/12/4 07:32
（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，印尼駐南韓大使館發布聲明呼籲印尼公民保持冷靜、提高警覺，避開人群聚集或示威地點。南韓國會在尹錫悅宣布緊急戒嚴後，隨即全票通過解除，尹錫悅已表示將取消戒嚴令。
印尼駐南韓大使館3日深夜發布聲明表示，由於南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，呼籲所有居住在南韓，特別是首爾的印尼公民保持冷靜、提高警覺，並隨時關注所在地區的安全狀況及情勢發展。
印尼使館呼籲公民「不要在各種公共場所聚集，避開人群或示威活動區域，特別在首爾（的公民），避免到國會和總統府等地」。
聲明指出，不要接近、觀看或參與任一方的示威活動，隨時攜帶身分證明文件，並遵守相關法令。
尹錫悅宣布緊急戒嚴後，國會隨即全票通過解除，尹錫悅今天表示他將取消緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議。（編輯：韋樞）1131204
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